Согласно распоряжению Правительства РО*, были внесены изменения в сроки охоты на зайца-русака и водоплавающую дичь.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 декабря – «ПИК». Охота может осуществляться:

на зайца-русака — с первой субботы по 31 января;

на зайца-русака с борзыми собаками без применения огнестрельного оружия — с третьей субботы октября по второе воскресенье января.

на водоплавающую дичь — со второй субботы октября по 20 января (охота разрешена на всей территории Ростовской области).

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г.

*от 28.12.2020 № 95.