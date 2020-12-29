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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области продлили сроки охоты

власть

В Ростовской области продлили сроки охоты

Валентина Лагутина
Опубликовано

Согласно распоряжению Правительства РО*, были внесены изменения в сроки охоты на зайца-русака и водоплавающую дичь.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 декабря – «ПИК». Охота может осуществляться:

  • на зайца-русака — с первой субботы по 31 января;
  • на зайца-русака с борзыми собаками без применения огнестрельного оружия — с третьей субботы октября по второе воскресенье января.
  • на водоплавающую дичь — со второй субботы октября по 20 января (охота разрешена на всей территории Ростовской области).

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г.

*от 28.12.2020 № 95.

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Автор: 29.12.2020
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