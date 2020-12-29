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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Под Каменском устроили погоню за контрабандистами

происшествия

Под Каменском устроили погоню за контрабандистами

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Под Каменском устроили погоню за контрабандистами

Елена Жукова
Опубликовано

Шестерых россиян на трех автомобилях с 23 000 пачек сигарет задержали в 100 метрах от государственной границы в Каменском районе.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 29 декабря  – «ПИК».  Совместную операцию по поимке злоумышленников провели сотрудники Погрануправления ФСБ России по Ростовской области совместно с коллегами из ФСБ и МВД. 

Как сообщили в пресс-службе пограничного ведомства, подельники с сопредельной стороны передавали нарушителям коробки с сигаретами. Заметив пограничный наряд, мужчины попытались скрыться на внедорожниках. Преследование контрабандистов силами нескольких служб, в том числе ДПС и ГИБДД Каменского отдела полиции, закончилось их задержанием. 

Автотранспорт и партию нелегального товара оценочной стоимостью 2,5 млн рублей изъяли.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ).

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Автор: 29.12.2020
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