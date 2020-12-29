Шестерых россиян на трех автомобилях с 23 000 пачек сигарет задержали в 100 метрах от государственной границы в Каменском районе.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 29 декабря – «ПИК». Совместную операцию по поимке злоумышленников провели сотрудники Погрануправления ФСБ России по Ростовской области совместно с коллегами из ФСБ и МВД.

Как сообщили в пресс-службе пограничного ведомства, подельники с сопредельной стороны передавали нарушителям коробки с сигаретами. Заметив пограничный наряд, мужчины попытались скрыться на внедорожниках. Преследование контрабандистов силами нескольких служб, в том числе ДПС и ГИБДД Каменского отдела полиции, закончилось их задержанием.

Автотранспорт и партию нелегального товара оценочной стоимостью 2,5 млн рублей изъяли.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ).