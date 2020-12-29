С 1 января 2021 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличат на 6,3%.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 декабря — «ПИК». По информации начальника каменского Управления ПФ Алексея Шевченко, выплаты пенсионерам, которые в конце 2020 г. завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации.

Размер фиксированной выплаты (в составе страховой пенсии) и стоимость одного пенсионного коэффициента после индексации составят 6044,48 руб. и 98,86 руб. соответственно.