ЦГБ Донецка установила график работы в праздники
Скорую медпомощь будут оказывать круглосуточно, в стационарах больницы экстренно примет дежурный персонал. Продолжится обследование дончан на ковид.
ДОНЕЦК, Ростовская область, 29 декабря – «ПИК». По данным администрации ЦГБ, кабинет неотложной медицинской помощи в поликлинике № 1 продолжит работать круглосуточно. В дневное время там будут обслуживать пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозами ОРВИ, «пневмония», СOVID-19. Ночью — работа в режиме неотложной помощи.
Также в поликлинике № 1 дежурные терапевты 4 и 8 января примут первичных больных с 8 до 14.00, а повторных пациентов, в том числе для решения экспертных вопросов по больничным листам, обслужат на дому.
В детской поликлинике дежурные педиатры встретят пациентов 4 и 8 января с 8 до 12.00.
На прием в женскую консультацию можно будет прийти к дежурному врачу 4 и 8 января с 8 до 14.00.
Флюорограф в праздничные дни работать не будет, снимки начнут делать с 11 января.
График обследования населения на ковид-19 с 31 декабря по 10 января:
- Забор биоматериала с 31 декабря по 10 января – круглосуточно в приемном отделении ЦГБ.
- Результат – в инфекционном отделении после 15.00 – 3, 5, 6, 9 января.
- Забор биоматериала в поликлинике № 1 с 8 до 14.00 – 2, 4, 5, 8 января.
- Результат – в инфекционном отделении ЦГБ после 15.00 – 5, 6, 9 января, в поликлинике № 1 после 15.00 – 11 января.