Скорую медпомощь будут оказывать круглосуточно, в стационарах больницы экстренно примет дежурный персонал. Продолжится обследование дончан на ковид.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 29 декабря – «ПИК». По данным администрации ЦГБ, кабинет неотложной медицинской помощи в поликлинике № 1 продолжит работать круглосуточно. В дневное время там будут обслуживать пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозами ОРВИ, «пневмония», СOVID-19. Ночью — работа в режиме неотложной помощи.

Также в поликлинике № 1 дежурные терапевты 4 и 8 января примут первичных больных с 8 до 14.00, а повторных пациентов, в том числе для решения экспертных вопросов по больничным листам, обслужат на дому.

В детской поликлинике дежурные педиатры встретят пациентов 4 и 8 января с 8 до 12.00.

На прием в женскую консультацию можно будет прийти к дежурному врачу 4 и 8 января с 8 до 14.00.

Флюорограф в праздничные дни работать не будет, снимки начнут делать с 11 января.

График обследования населения на ковид-19 с 31 декабря по 10 января: