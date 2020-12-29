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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 декабря

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 декабря

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 53-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Прощай без сожаленья! Завтра, завтра же проводим этот високосно-ковидный двоечный год. Почему-то кажется, что новый будет лучше… А пока каникулы »46
  • Новогоднее расписание езды и работы. График автобусов, работа всех важных экстренных служб, аптек, медицины, торговли во время каникул. /6-7, 18-19.
  • Деньги-2021: чего ждать? Как вырастут пенсии? Что будет с прожиточным минимумом и минималкой? С вкладами и кредитами? Консультация для читателей «ПИКа». /10-11
  • Городской пляж сдан под Новый год. Городские власти благоустройство приняли, но проверка качества за каменчанами летом-2021. »2
  • В рабочую субботу город падал, падал, падал и ломался. В минувшую рабочую (!) субботу в Каменске случился ледяной армагеддон. Климатический катаклизм снова наложился на коммунальный пофигизм. »2, 3
  • На Первом Витя первым стал. Семья каменчан Шебановых с петухом Витей одержали победу в качестве участников передачи «Видели видео? »3
  • «Поганая метла» заставляла шевелиться. 28 декабря мы поставили точку в работе нашей еженедельной акции «Поганая метла». Насколько эффективно она мела в этом году? Мы пролистали историю и подвели итоги. »8
  • Меньше женились, зато реже разводились. Уходящий год в городе ознаменовался отменой переписи населения, ростом безра-ботицы, сокращением желающих вступить в брак, а также необычными детскими именами. «ПИК» подводит статистические итоги. »12
  • Лжепрокурор вымогал у каменчанина 3 миллиона рублей. Сотрудники УФСБ по Ростовской области взяли с поличным группу злоумышленников, пытавшихся «отмазать» молодого человека от уголовного преследования, сфабрикованного ими же. »16
  • Таран — русское слово. На протяжении года мы много писали о войне: рассказывали о земляках-фронтовиках, о городе в период оккупации, о каменском подполье, о памятных военных местах, о поисковой работе и т.д. Некоторые из этих тем мы уже вспомнили в прошлом номере, но за кадром осталось еще кое-что… »22, 23

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 декабря
Автор: 29.12.2020
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