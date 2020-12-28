Жалобу на то, что из крана вместо воды течет черная грязь, жильцы дома № 61 на ул. Кирова опубликовали в соцсети «ВКонтакте» 23 декабря.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 декабря — «ПИК». Проверку по данной жалобе каменская прокуратура провела совместно с Роспотребнадзором на прошлой неделе, сообщил «ПИКу» городской прокурор Владимир Рымашевский.

Проверкой выявлено, что причиной послужили ремонтные работы на водопроводе, вследствие чего фрагменты песка и земли попали в водопровод.

Как отметил В. Рымашевский, проблема частых порывов труб заключается в несвоевременном проведении капитального ремонта трубопровода со стороны администрации города, а также в некачественных работах по текущим ремонтам труб прежним арендатором водопроводных сетей ОАО «Исток» (в настоящее время — ООО «Каменский водоканал»).

25 декабря каменская прокуратура направила в адрес ООО «Каменский водоканал» представление об устранении нарушений закона и недопущении их в будущем.

В этот же день представители «Каменского водоканала» сообщили в городскую прокуратуру о том, что «жильцам дома № 61 на ул. Кирова будет произведен перерасчет за услугу водоснабжения ненадлежащего качества».