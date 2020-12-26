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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске-Шахтинском коллапс из-за ледяного дождя

ЖКХ

В Каменске-Шахтинском коллапс из-за ледяного дождя

Виктория Костовская
Опубликовано

Утром 26 декабря все тротуары и дороги в городе превратились буквально в каток из-за дождя, поливающего снежную корку.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 декабря – «ПИК». По стечению обстоятельств катаклизм пришелся на объявленную в декабре рабочей субботу. Горожане, пытавшиеся добраться на работу, в школы и в магазины, падают тут и там. Более-менее «прохожими» оказались автомобильные дороги.

По информации и.о. директора подрядчика по уборке города «Компас 1» Олега Чеченева, дорожная техника начала работать еще с 18.00 25 декабря, когда пошел ледяной дождь. За ночь и утро дороги обрабатывали уже три раза. В настоящее время техника продолжает работать. Вышли на посыпку дорог и городские дворники. Но этих мер не хватает. Недочищенный по всему городу снег моментально превратился в  мокрую корку льда. Весь город – сплошной бесплатный каток. На улицах с утра падают люди, наверняка сегодня прибавится работы травматологам.

— Ситуация в Каменске чрезвычайная из-за погоды. И сиюминутно решить ее невозможно. Все службы, в том числе ООО «Компас 1», ГИБДД и МЧС, работают в усиленном режиме, — пояснил корреспонденту «ПИКа» Олег Чеченев.

То есть вероятности того, что все дороги и тротуары станут безопасными, нет. Сложные погодные условия сохранятся на ближайшие дни. А значит, выходить на улицу, особенно пожилым людям, не стоит.

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1 комментарий
  • http://vk.com/id141439748 Сергей Тарасенко

    Ага, до 8ми утра улицу Кирова не посыпали, Астаховский, Коммунистический, Красноармейский… и т.д. Зачем врать?

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