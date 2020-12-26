Утром 26 декабря все тротуары и дороги в городе превратились буквально в каток из-за дождя, поливающего снежную корку.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 декабря – «ПИК». По стечению обстоятельств катаклизм пришелся на объявленную в декабре рабочей субботу. Горожане, пытавшиеся добраться на работу, в школы и в магазины, падают тут и там. Более-менее «прохожими» оказались автомобильные дороги.

По информации и.о. директора подрядчика по уборке города «Компас 1» Олега Чеченева, дорожная техника начала работать еще с 18.00 25 декабря, когда пошел ледяной дождь. За ночь и утро дороги обрабатывали уже три раза. В настоящее время техника продолжает работать. Вышли на посыпку дорог и городские дворники. Но этих мер не хватает. Недочищенный по всему городу снег моментально превратился в мокрую корку льда. Весь город – сплошной бесплатный каток. На улицах с утра падают люди, наверняка сегодня прибавится работы травматологам.

— Ситуация в Каменске чрезвычайная из-за погоды. И сиюминутно решить ее невозможно. Все службы, в том числе ООО «Компас 1», ГИБДД и МЧС, работают в усиленном режиме, — пояснил корреспонденту «ПИКа» Олег Чеченев.

То есть вероятности того, что все дороги и тротуары станут безопасными, нет. Сложные погодные условия сохранятся на ближайшие дни. А значит, выходить на улицу, особенно пожилым людям, не стоит.