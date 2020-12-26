Ожидание по городу составляет от получаса до полутора.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 декабря – «ПИК». Сегодня пользователи мобильного приложения «Такси» весь день видят рядом со стоимостью поездки фиолетовую молнию — этот символ означает, что заплатить придется больше, чем обычно. Так, например, некоторые фирмы просят за поездку от ДК им. Гагарина до мкр. 60 лет Октября более 200 руб. Надбавка к тарифу связана с повышенным клиентским спросом и нехваткой автомобилей на линии.