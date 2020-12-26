Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Против бывшего министра ЖКХ Ростовской области завели дело

Фото из архива редакции.

ЖКХ

Против бывшего министра ЖКХ Ростовской области завели дело

Виктория Костовская
Опубликовано

25 декабря экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 декабря – «ПИК». По информации «РИА Новости», на чиновника уже возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий — якобы за установку в нескольких районах области не пригодных к использованию водонапорных башен.

Напомним, А. Майер проработал на должности министра ЖКХ четыре года, уволился в марте 2020 г. по собственному желанию.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 декабря
Автор: 22.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

По факту смерти трехлетнего мальчика в Каменском районе возбуждено уголовное дело

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 декабря

власть

На каменских остановках фотографируют безмасочников

транспорт

В Каменске и Каменском районе автобусы изменят расписание

общество

В Ростовской области 26 декабря будет рабочим днем, 31 декабря — выходным
Реклама
Вверх