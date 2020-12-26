25 декабря экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 декабря – «ПИК». По информации «РИА Новости», на чиновника уже возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий — якобы за установку в нескольких районах области не пригодных к использованию водонапорных башен.

Напомним, А. Майер проработал на должности министра ЖКХ четыре года, уволился в марте 2020 г. по собственному желанию.