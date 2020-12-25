Дисциплинарную и уголовную ответственность понесли жители Донецка за нарушения законодательства в части оборота алкогольной продукции. Их выявила прокурорская проверка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 декабря – «ПИК». Как сообщили «ПИКу» в прокуратуре Донецка, в ходе проверки оказалось, что одна из торговых организаций вносила недостоверные сведения в единую информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). За это к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.

Кроме того, в одном из магазинов зафиксировали факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Причем продавец ранее уже выплачивала штраф 30 тыс. руб. за аналогичное правонарушение по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Теперь материалы проверки прокуратура направила в полицию. Уголовное дело возбудили по ст. 151.1 УК РФ – розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Приговором Донецкого горсуда дончанка приговорена к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев.