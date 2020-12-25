Арбитражный суд Ростовской области 23 декабря принял заявление ПАО Банк «Зенит» о признании банкротом его должника – ООО «Донец».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 декабря – «ПИК». Речь идет о крытом торговом центре «Донец» на ул. Горького, который занимал половину площади центрального рынка, когда оба принадлежали одному собственнику. Теперь владельцы разные. Но проблема у обоих одна – крупный долг банку. Точнее, долг в 66 млн значится за центральным рынком – ООО «Донсельхозрынокторг», которое просрочило платежи по графику, а имущество «Донца» было залогом для получения банковских кредитов. Теперь владелец рискует его потерять.

Банк «Зенит» попросил суд утвердить временного управляющего Руслана Хагундокова из числа членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления банка назначено на 16 февраля 2021 года. До этого суд предложил должнику принять исчерпывающие меры по погашению предъявленной заявителем задолженности вне процедур банкротства.