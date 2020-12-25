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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Как можно будет уехать из Донецка в праздники?

транспорт

Как можно будет уехать из Донецка в праздники?

Елена Жукова
Опубликовано

Расписание междугородных рейсов из Донецка в Каменск, Ростов и Новочеркасск в праздничные выходные января 2021 года предоставило ООО «Автолайн». В первые дни нового года оно будет отличаться от постоянно действующего.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 декабря  – «ПИК».  

  • Так, 1 января маршрут Донецк — Каменск, начало движения из Донецка в 10.00, из Каменска — в 11.00; окончание движения из Донецка в 17.00, из Каменска — в 18.00, интервал движения 1 час.
    1 января все рейсы Донецк — Ростов отменены.
    С 1 по 10 января отменен рейс Донецк – Новочеркасск.
  • 2 января маршрут Донецк – Каменск, начало движения из Донецка 8.00, из Каменска – 9.00; окончание движения из Донецка в 17.00, из Каменска — в 18.00, интервал движения 1 час.
  • 2 и 3 января будут обслуживаться только рейсы Донецк – Ростов, время отправления из Донецка в 7.15 и 9.30; время отправления из Ростова – 14.00 и 15.40 с главного автовокзала.
  • С 3 января рейсы Донецк — Каменск будут обслуживаться с интервалом в 30 мин согласно действующему расписанию.
  • С 4 января возобновляется движение на маршруте Донецк — Ростов, время отправления 5.15, 7.15, 9.30 и 15.30.

Руководство ООО «Автолайн» поздравляет жителей и гостей городов Донецка  и Каменска с наступающим Новым годом! 

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