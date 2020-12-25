Расписание междугородных рейсов из Донецка в Каменск, Ростов и Новочеркасск в праздничные выходные января 2021 года предоставило ООО «Автолайн». В первые дни нового года оно будет отличаться от постоянно действующего.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 декабря – «ПИК».

Так, 1 января маршрут Донецк — Каменск , начало движения из Донецка в 10.00, из Каменска — в 11.00; окончание движения из Донецка в 17.00, из Каменска — в 18.00, интервал движения 1 час.

1 января все рейсы Донецк — Ростов отменены.

С 1 по 10 января отменен рейс Донецк – Новочеркасск .

, начало движения из Донецка в 10.00, из Каменска — в 11.00; окончание движения из Донецка в 17.00, из Каменска — в 18.00, интервал движения 1 час. 1 января все рейсы отменены. С 1 по 10 января отменен рейс . 2 января маршрут Донецк – Каменск , начало движения из Донецка 8.00, из Каменска – 9.00; окончание движения из Донецка в 17.00, из Каменска — в 18.00, интервал движения 1 час.

, начало движения из Донецка 8.00, из Каменска – 9.00; окончание движения из Донецка в 17.00, из Каменска — в 18.00, интервал движения 1 час. 2 и 3 января будут обслуживаться только рейсы Донецк – Ростов , время отправления из Донецка в 7.15 и 9.30; время отправления из Ростова – 14.00 и 15.40 с главного автовокзала.

, время отправления из Донецка в 7.15 и 9.30; время отправления из Ростова – 14.00 и 15.40 с главного автовокзала. С 3 января рейсы Донецк — Каменск будут обслуживаться с интервалом в 30 мин согласно действующему расписанию.

будут обслуживаться с интервалом в 30 мин согласно действующему расписанию. С 4 января возобновляется движение на маршруте Донецк — Ростов, время отправления 5.15, 7.15, 9.30 и 15.30.

Руководство ООО «Автолайн» поздравляет жителей и гостей городов Донецка и Каменска с наступающим Новым годом!