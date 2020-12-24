24 декабря на сайте Правительства Ростовской области опубликовано постановление, в котором уточняются действующие в регионе в связи с пандемией ограничения на период с 25 декабря по 14 января включительно.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 декабря – «ПИК». С 25 декабря по 14 января:

предприятия общественного питания, в том числе расположенные в гостиницах и других средствах размещения, смогут работать с 10.00 до 22.00. Ограничения по работе в остальное время не распространяются на те точки общепита, которые работают на территории вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций или являются ведомственными столовыми и предоставляют услуги общественного питания работникам предприятий. Исключение также по-прежнему действует для тех, кто занимается доставкой заказов, в том числе в номера гостиниц, и обслуживанием на вынос;

на корпоративы и торжественные мероприятия в новогодний период гости должны иметь при себе свежий (не более 72 часов) отрицательный результат теста на коронавирус. Уточняется также, что тест может быть проведен любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

работодателям запрещено проводить любые массовые мероприятия с участием работников, в том числе праздничных.

запрещено проведение массовых сцен с участием зрителей в ходе зрелищно-массовых мероприятий, в том числе праздничных.

приостановлена деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением кинотеатров), в том числе предприятий общественного питания, если эти объекты расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей.

Также в постановлении отмечается, что в период с 28 декабря по 14 января в Ростовской области приостановлена работа аквапарков. Также в этот промежуток времени запрещено осуществление образовательных программ дополнительного образования для детей, разрешен только дистанционный формат.