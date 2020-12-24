Указ о переносе выходного дня подписан губернатором региона 24 декабря.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 декабря – «ПИК». На сайте Правительства Ростовской области сообщается, что документ касается государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти. Однако аналогичное решение губернатор рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

31 декабря будет предоставлен день отдыха, за который предстоит отработать 26 декабря.