По итогам голосования будет выбрана одна кандидатура — тот, кому следует вручить «Поганую метлу» за нежелание решать возложенные на него обязанности по благоустройству Каменска.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 декабря — «ПИК». Стоит отметить, в прошлом году акция газеты «ПИК» «Поганая метла» помогла решить почти 30% проблем благоустройства города. Поэтому мы с удовольствием решили продолжить акцию и в этом году.

Каждую неделю с февраля 2020 г. мы получали от читателей подсказки и вручали «Поганую метлу» авторам неприглядных деяний, творящихся на улицах нашего родного Каменска. За год таких подсказок набралось полсотни. 35 из них, то есть 70%, нашли свое решение, а другие зависли.

В связи с этим на прошлой неделе мы запустили два голосования — по выбору претендентов, у кого «Поганую метлу» надо забрать за их оперативное решение городских проблем, и законных обладателей антипремии, которые так и не удосужились выполнить возложенную на него благоустроительную задачу.

Сегодня предлагаем выбрать победителя акции под знаком «минус» — за нерешенные проблемы.

Голосовать можно только за одного кандидата.