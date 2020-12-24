В связи с предстоящими новогодними выходными график выплаты пенсий изменится.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 декабря — «ПИК». Как пояснил «ПИКу» начальник УПФР в Каменске Алексей Шевченко, каменчанам, которые получают пенсию на банковскую карту и сберкнижку ежемесячно до 10 числа каждого месяца, январскую пенсию переведут до 30 декабря.

Для тех, кто получает пенсию на банковскую карту и сберкнижку не позднее 16 и 23 числа каждого месяца, выплата январской пенсии будет осуществляться по обычному графику в январе 2021 г.

Что касается пенсионеров, получающих пенсию на руки, то почтовые отделения и другие доставочные предприятия начнут выплату пенсий с 3 января 2021 г. согласно графику выплат и режиму работы этих учреждений.