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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане получат январские пенсии в декабре

общество

Каменчане получат январские пенсии в декабре

Виктория Костовская
Опубликовано

В связи с предстоящими новогодними выходными график выплаты пенсий изменится.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 декабря — «ПИК». Как пояснил «ПИКу» начальник УПФР в Каменске Алексей Шевченко, каменчанам, которые получают пенсию на банковскую карту и сберкнижку ежемесячно до 10 числа каждого месяца, январскую пенсию переведут до 30 декабря.
Для тех, кто получает пенсию на банковскую карту и сберкнижку не позднее 16 и 23 числа каждого месяца, выплата январской пенсии будет осуществляться по обычному графику в январе 2021 г.
Что касается пенсионеров, получающих пенсию на руки, то почтовые отделения и другие доставочные предприятия начнут выплату пенсий с 3 января 2021 г. согласно графику выплат и режиму работы этих учреждений.

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Автор: 22.12.2020
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