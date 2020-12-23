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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На каменских остановках фотографируют безмасочников

власть

На каменских остановках фотографируют безмасочников

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

В Каменске перед новогодними праздниками усилен режим контроля за соблюдением масочного режима.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 декабря – «ПИК». Сотрудники полиции, администрации города и представители Росгвардии проверяют магазины, аптеки, общественные места, в частности автобусные остановки.
Согласно постановлению правительства Ростовской области, граждане должны носить лицевые маски либо респираторы с соблюдением санитарных требований* в том числе на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения.
По информации правоохранителей, протокол о нарушении масочного режима передается в суд вместе с подтверждающими нарушение фотоснимками.
Поэтому не удивляйтесь, если вы попадете в объектив сотрудников полиции: они сфотографируют вас, ожидающего автобус на остановке, с маской на бороде.

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Автор: 22.12.2020
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