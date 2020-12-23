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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские полицейские просят носить маски и проявить бдительность

Фото из архива редакции.

власть

Каменские полицейские просят носить маски и проявить бдительность

Валентина Лагутина
Опубликовано

В период новогодних праздников правоохранители обратились к горожанам.

В период проведения новогодних и Рождественских празднеств в целях недопущения совершения террористических актов, предотвращения возникновения пожаров на территории города и района горожанам необходимо проявлять бдительность.
Просим всех граждан обращать внимание на бесхозные сумки, пакеты, мешки и другие предметы, оставленные без присмотра в многолюдных местах и на лиц, их оставивших. Также незамедлительно просим сообщать о парковке во дворах и у жилых зданий неизвестных автотранспортных средств, появлении незнакомых людей, поведение которых вызывает подозрение.
Руководителям предприятий города и района рекомендуется ужесточить пропускной режим на своих территориях, усилить охрану объектов. По всем случаям обнаружения подозрительных предметов, пакетов, сумок, брошенного автотранспорта обращаться по телефону дежурной части отдела 02 (с моб. телефона: 020), в городе — 7-28-31 (телефон доверия: 7-46-96), в Каменском районе — 7-48-11 (телефон доверия: 9-42-97).
В настоящее время правоохранительными органами совместно с общественными объединениями правоохранительной направленности на постоянной основе проводятся мероприятия по профилактике и предупреждению преступлений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности жителей города и района. Также в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения требований постановления Правительства РО от 05.04.2020 года № 272 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» полковник полиции А.Н.Таран.

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