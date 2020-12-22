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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону могут вернуть вытрезвители

Фото: prizyv.ru

oбщество

На Дону могут вернуть вытрезвители

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Опубликовано

Закон о возобновлении работы этих учреждений в стране приняла Госдума на пленарном заседании 22 декабря.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 декабря – «ПИК». Согласно принятому документу, воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов. Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД. Об этом говорится на официальном сайте госдумы. Закон также не запрещает организовывать вытрезвители на принципах партнерства с частными организациями. Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его осмотрит медицинский работник, говорится в сообщении.

Напомним, система вытрезвителей была упразднена в 2011 году во время реформы МВД.

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Автор: 22.12.2020
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