Закон о возобновлении работы этих учреждений в стране приняла Госдума на пленарном заседании 22 декабря.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 декабря – «ПИК». Согласно принятому документу, воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов. Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД. Об этом говорится на официальном сайте госдумы. Закон также не запрещает организовывать вытрезвители на принципах партнерства с частными организациями. Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его осмотрит медицинский работник, говорится в сообщении.

Напомним, система вытрезвителей была упразднена в 2011 году во время реформы МВД.