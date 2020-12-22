Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 декабря

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 декабря

Аватар
Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 52-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Поплакалась на Первом. Даму, которая в передаче «Мужское/Женское» обвинила своих родственников из Каменска в том, что они разлучили ее с родным сыном, подозревают во лжи и могут лишить родительских прав »3
  • Полюбился народу Витя из Каменска. Драматическая история телевизионного успеха семьи Шебановых и их талантливого петуха. »12-13
  • Новый мост высасывает кровя. Денежным пылесосом стал мост через Донец для городской казны. Потому что его у нас не забирают… »2
  • Нужна ли дума Каменску? А также — в чем смысл самоуправления? Каменские депутаты усомнились в эффективности местной власти. »2, 4-5
  • Каменск вынужден сухари сушить. Новый долгожданный тротуар оставили без бордюров, мусор убирать в Каменске не на что, а на благоустройство города в следующем году выделили слезы. Эти и другие вопросы обсудили на заседании городской думы »4
  • Расписание движения автобусов по городу и району в новогодние каникулы »6, 7
  • Семь продуктов без наценки. В Каменске поменять ценники на социально значимые продукты питания пока смогли только крупные супермаркеты, входящие в федеральные сети. Маленькие магазины и продавцы на центральном городском рынке не в силах выполнить требование — на складах лежат мешки товара, закупленного еще по старым ценам. »8
  • Прощай, 2020-й! Уходи красиво. Секретами того, как создать праздник, владеют создатели парка «Лога». И в очередной раз они совершенно бесплатно дарят своим гостям возможность окунуться в сказку и хотя бы ненадолго забыть о проблемах, на которые не поскупился високосный 2020-й. Дизайнеры, художники и мастера два месяца трудились над созданием затейливых узоров, шаров, гирлянд и прочей атрибутики, чтобы порадовать нам глаз и поднять настроение. »24, 25

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике анонс номера

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 декабря
Автор: 22.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В Ростове-на-Дону поймали лжепрокурора, вымогавшего 3 миллиона у каменчанина

происшествия

По факту смерти трехлетнего мальчика в Каменском районе возбуждено уголовное дело

культура

В Каменске молодежь снимает триллер

происшествия

«Одиннадцатая» снесла шлагбаум в каменской ЦГБ

oбщество

Президенту Путину рассказали о редакторе из Батайска, которого закатывают в асфальт
Реклама
Вверх