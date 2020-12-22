анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 декабря
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 52-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Поплакалась на Первом. Даму, которая в передаче «Мужское/Женское» обвинила своих родственников из Каменска в том, что они разлучили ее с родным сыном, подозревают во лжи и могут лишить родительских прав »3
- Полюбился народу Витя из Каменска. Драматическая история телевизионного успеха семьи Шебановых и их талантливого петуха. »12-13
- Новый мост высасывает кровя. Денежным пылесосом стал мост через Донец для городской казны. Потому что его у нас не забирают… »2
- Нужна ли дума Каменску? А также — в чем смысл самоуправления? Каменские депутаты усомнились в эффективности местной власти. »2, 4-5
- Каменск вынужден сухари сушить. Новый долгожданный тротуар оставили без бордюров, мусор убирать в Каменске не на что, а на благоустройство города в следующем году выделили слезы. Эти и другие вопросы обсудили на заседании городской думы »4
- Расписание движения автобусов по городу и району в новогодние каникулы »6, 7
- Семь продуктов без наценки. В Каменске поменять ценники на социально значимые продукты питания пока смогли только крупные супермаркеты, входящие в федеральные сети. Маленькие магазины и продавцы на центральном городском рынке не в силах выполнить требование — на складах лежат мешки товара, закупленного еще по старым ценам. »8
- Прощай, 2020-й! Уходи красиво. Секретами того, как создать праздник, владеют создатели парка «Лога». И в очередной раз они совершенно бесплатно дарят своим гостям возможность окунуться в сказку и хотя бы ненадолго забыть о проблемах, на которые не поскупился високосный 2020-й. Дизайнеры, художники и мастера два месяца трудились над созданием затейливых узоров, шаров, гирлянд и прочей атрибутики, чтобы порадовать нам глаз и поднять настроение. »24, 25