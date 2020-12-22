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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бесхозное строение загорелось в центре Донецка

происшествия

Бесхозное строение загорелось в центре Донецка

Елена Жукова
Опубликовано

Около 7 утра возгорание произошло на пр. Ленина в заброшенной хозпостройке около Управления соцзащиты населения. Пострадавших нет.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 22 декабря  – «ПИК».  Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке, пожар начался в пустом строении, которое давно заброшено и могло служить пристанищем для асоциальных лиц. Доступ туда был свободным, поэтому наиболее вероятной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Обстоятельства пожара выясняются.

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Автор: 22.12.2020
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