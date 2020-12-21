Происшествие случилось вечером 19 декабря на мосту Каменск — х. Красновка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 декабря – «ПИК». По информации правоохранителей, участниками аварии стали девять автомобилей. Движение на мосту пришлось регулировать сотрудникам ГИБДД. Дорожно-транспортное происшествие было оформлено аварийными комиссарами по европротоколу. Это стандартная процедура в подобных случаях, когда размер ущерба составляет менее 100 тыс. руб. Участники аварии, комментируя произошедшее, уверяют, что виной всему стала скользкая дорога.