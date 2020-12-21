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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В гололед на каменском мосту произошло массовое ДТП

происшествия

В гололед на каменском мосту произошло массовое ДТП

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Происшествие случилось вечером 19 декабря на мосту Каменск — х. Красновка. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 декабря – «ПИК». По информации правоохранителей, участниками аварии стали девять автомобилей. Движение на мосту пришлось регулировать сотрудникам ГИБДД. Дорожно-транспортное происшествие было оформлено аварийными комиссарами по европротоколу. Это стандартная процедура в подобных случаях, когда размер ущерба составляет менее 100 тыс. руб. Участники аварии, комментируя произошедшее, уверяют, что виной всему стала скользкая дорога.

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Автор: 15.12.2020
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