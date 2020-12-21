Трагедия произошла 21 декабря рано утром в хуторе Малая Каменка Каменского района.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 декабря – «ПИК». В районе семи утра в одном из частных домов произошел пожар, в котором погиб мальчик 2017 года рождения. Первой пожар увидела соседка — она вбежала в задымленное помещение, где уже без сознания находился мальчик. Спасти его не удалось.

Согласно результатам осмотра погибшего, телесные повреждения у ребенка обнаружены не были, имелись признаки отравления угарным газом.

В то роковое утро мать уехала со старшим сыном в Белокалитвинский район, повезла его на учебу, а младшего оставила дома одного.

По информации старшего помощника каменского городского прокурора Натальи Громченко, семья, в которой воспитывался трехлетний ребенок, была не полная. Мама воспитывала сыновей одна.

— В 2019 году мать погибшего ребенка привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ. Ей было назначено административное наказание в виде предупреждения за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родительница оставила чайник в легкодоступном месте, малыш перевернул его на себя и получил ожоги, — добавляет Наталья Громченко.

Следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по РО возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время каменской городской прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов и субъектов профилактики, а также действиям матери погибшего мальчика.