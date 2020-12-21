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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане начали получать «президентские» 5 тысяч рублей

oбщество

Каменчане начали получать «президентские» 5 тысяч рублей

Фото: mayak-74.ru

Каменчане начали получать «президентские» 5 тысяч рублей

Деньги стали приходить сегодня утром, 21 декабря.
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Поддержку получают семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 г. по 31 марта 2021 г.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 декабря — «ПИК». Выплаты поступают беззаявительно на основе уже поданных заявлений в 2020 году на меры поддержки для детей.
Тем, кто еще не пользовался социальной поддержкой, нужно подать заявление вплоть до 1 апреля 2021 года и указать необходимые для перечисления средств банковские реквизиты. Писать заявление придется и в том случае, если предыдущий счет для перечисления был закрыт.
Деньги поступят на счет в течение 8-15 рабочих дней после подачи документов. Сумму начислят на каждого ребенка в семье.

Напомним, 17 декабря в ходе пресс-конференции президент В. Путин озвучил, что все семьи с детьми до 7 лет включительно получат единовременную выплату по 5000 рублей в качестве новогоднего подарка. 

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Автор: 15.12.2020
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