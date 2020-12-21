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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Гимнастка из Каменска ведет прямой эфир на «Матче»

Фото из социальной сети Instagram, пользователь: @uliana12.

oбщество

Гимнастка из Каменска ведет прямой эфир на «Матче»

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Опубликовано

Уроженка Каменска российская гимнастка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Ульяна Донскова стала новой ведущей телеканала «Матч! Страна». 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 декабря – «ПИК». Ее компаньонки по эфиру – гимнастка Маргарита Мамун и синхронистка Анжелика Тиманина. В программе «Все на матч» Ульяна поделилась впечатлениями о своей новой работе: «Перед эфиром, чтобы включить мозги и быстро мобилизоваться, я делаю по двадцать приседаний…» На вопрос ведущего, а ты сама себе нравишься, Ульяна со смехом ответила утвердительно.

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Автор: 15.12.2020
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