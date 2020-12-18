Звание «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» присвоено известному в городе и за его пределами резчику по дереву Василию Байбарину.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 декабря – «ПИК». Резьбой по дереву каменчанин начал заниматься с 1982 года. Его творчество по праву можно назвать визитной карточкой города. Василий Байбарин – призер и победитель многочисленных российских и международных конкурсов, а его изделия славятся далеко за пределами города и даже за рубежом. За свой талант мастер награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края».

Напомним, звание «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» присуждается правительством области тем специалистам, которые проживают в Ростовской области на постоянной основе, владеют мастерством изготовления изделий декоративно-прикладного искусства в традициях народного искусства Донского края. Решение об учреждении звания было принято областными властями в прошлом году.