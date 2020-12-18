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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Житель Каменска получил звание мастера

oбщество

Житель Каменска получил звание мастера

Житель Каменска получил звание мастера

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Опубликовано

Звание «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» присвоено известному в городе и за его пределами резчику по дереву Василию Байбарину.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 декабря – «ПИК». Резьбой по дереву каменчанин начал заниматься с 1982 года. Его творчество по праву можно назвать визитной карточкой города. Василий Байбарин – призер и победитель многочисленных российских и международных конкурсов, а его изделия славятся далеко за пределами города и даже за рубежом. За свой талант мастер награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края». 

Напомним, звание «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» присуждается правительством области тем специалистам, которые проживают в Ростовской области на постоянной основе, владеют мастерством изготовления изделий декоративно-прикладного искусства в традициях народного искусства Донского края. Решение об учреждении звания было принято областными властями в прошлом году.

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Автор: 15.12.2020
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