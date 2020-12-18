7 декабря в центре Ростова сотрудники УФСБ по Ростовской области взяли группу злоумышленников с поличным.

Ростовская область, 18 декабря — «ПИК». 10 ноября 2020 г. трое злоумышленников, представившиеся заместителем прокурора Ростова-на-Дону, руководящим сотрудником ОБЭП полиции Волгодонска и сотрудником волгодонской АЭС, обманным путем выманили у молодого человека из Каменска-Шахтинского 1 млн 700 тыс. руб. Затем, подбросив ему наркотики, разыграли сцену его задержания и организации доследственной проверки. При этом лидер преступной группы, лжепрокурор, намекнул пострадавшему, что дело с наркотиками можно «замять», если тот заплатит 1 млн 100 тыс. руб.

7 декабря 2020 г. на парковке ТЦ «Мега», на подъезде к Ростову-на-Дону, пострадавший встретился с сожительницей лжепрокурора и продемонстрировал ей, что вся сумма у него имеется. Женщина по телефону подтвердила это своим подельникам. После чего была задержана сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и выразила добровольное согласие в оказании содействия.

В этот же день пострадавший встретился с лжепрокурором в Ростове возле здания прокуратуры и передал ему деньги. После того как злоумышленник дал потерпевшему гарантию о прекращении уголовного преследования, он также был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Все участники преступной группировки сознались в содеянном, деньги потерпевшему вернули.

Лидером группировки, представлявшимся заместителем прокурора Ростова-на-Дону, оказался ранее судимый за аналогичное преступление гражданин Л., имеющий криминальное прозвище «прокурор». На данный момент против всех участников банды возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК России. Запланированы новые возбуждения уголовных дел в отношении подельников.

По информации УФСБ по Ростовской области, отдел в г. Каменске-Шахтинском.