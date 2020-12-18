Мистический сериал набрал более 17 тысяч просмотров в интернете.

10 декабря. Создатели триллера «Присутствие» — Ксения Черненко, Яна Прусс, Роман Кудрявцев — в гостях у «ПИКа». Фото: Евгения Чеботарева, «ПИК».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 декабря — «ПИК». Первая серия вызвала у зрителей восторг. Красивый визуально, фильм пронизан загадками и неожиданностями и повествует о переживаниях девочки-подростка.

Сама исполнительница главной роли — ученица 10 класса старостаничной школы Яна Прусс — признается, что в ее семье таких проблем нет.

Идея родилась спонтанно, — признается режиссер фильма Роман Кудрявцев. — Я люблю фотографировать, снимать видео, это моя профессия. Как-то мне попалось на глаза очень душевное стихотворение, и появилась мысль: найти девушку, которая бы смогла проникновенно его прочитать на камеру. Ею оказалась Яна Прусс. Мы разместили запись с ее чтением в соцсетях, людям понравилось. Тогда было решено замахнуться на более масштабный продукт. Творческую идею поддержали Яна и мой друг и соратник Кристина Черненко, которая интересуется созданием видео, но никогда не принимала участия в подобных проектах.

Сценарий Роман и Кристина писали сами. Сюжет фильма с первых секунд призван вызвать у зрителя сразу несколько сильных эмоций. Чтобы было и горько, и тяжело, и чтобы тоска, а в каких-то моментах — возмущение. Создатели надеются, что у них получится фильм-головоломка, лейтмотивом которого станет извечная тема «отцы и дети».

Вторая серия фильма уже отснята. Актерский состав, по словам ребят, уже гораздо шире, и время показа увеличилось. Но это не конец, до финала еще несколько серий.

По словам молодых людей, их проект никто не спонсирует. Самая большая загвоздка сейчас — это слабый компьютер. Ребята будут рады, если найдутся желающие поддержать их творческое начинание (для спонсорской помощи координаты в редакции «ПИКа» звоните +79281973333).