Процесс перевода пенсионеров на национальную платежную систему перенесен на 2021-й год.

МОСКВА, 18 декабря – «ПИК». Центральный Банк России снова перенес сроки обязательного перевода пенсий и соцвыплат на карты «Мир». Об этом сообщается в информационном письме ЦБ. Теперь пенсии, стипендии, пособия по безработице, беременности и родам, на детей и др. могут переводиться на карты международных платежных систем (Visa, MasterCard) до 1 июля 2021 года.

Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам до 1 июля 2021 года проводить операции по картам пенсионеров даже в случае истечения срока действия этих карт. Решение о переносе сроков ЦБ принял в связи с пандемией, во время которой пожилые люди находятся на самоизоляции.