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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сроки перевода пенсий на карты «Мир» продлили на полгода ﻿

oбщество

Сроки перевода пенсий на карты «Мир» продлили на полгода ﻿

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Опубликовано

Процесс перевода пенсионеров на национальную платежную систему перенесен на 2021-й год.

МОСКВА, 18 декабря – «ПИК». Центральный Банк России снова перенес сроки обязательного перевода пенсий и соцвыплат на карты «Мир». Об этом сообщается в информационном письме ЦБ. Теперь пенсии, стипендии, пособия по безработице, беременности и родам, на детей и др. могут переводиться на карты международных платежных систем (Visa, MasterCard) до 1 июля 2021 года. 

Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам до 1 июля 2021 года проводить операции по картам пенсионеров даже в случае истечения срока действия этих карт. Решение о переносе сроков ЦБ принял в связи с пандемией, во время которой пожилые люди находятся на самоизоляции.

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