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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане выбирают «Поганую метлу» года

ЖКХ

Каменчане выбирают «Поганую метлу» года

Виктория Костовская
Опубликовано

По итогам голосования будет выбрана одна кандидатура — тот, у кого следует забрать «Поганую метлу» за решение проблемы, которая попала в акцию. На следующей неделе начнется голосование за проблему, которую в 2020 г. так и не решили.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 декабря — «ПИК». В прошлом году акция газеты «ПИК» «Поганая метла» помогла решить почти 30% проблем благоустройства города. В связи с этим действие акции мы решили продолжить и в этом году.
Каждую неделю с февраля 2020 г. мы получали от читателей подсказки и вручали «Поганую метлу» авторам неприглядных деяний на улицах нашего родного любимого Каменска. За год таких набралось ровно 50. 
Многие из проблем нашли свое решение, а другие зависли.
В связи с этим мы запускаем два голосования.
Сегодня предлагаем выбрать победителя акции под знаком «плюс» — того, кто быстрее и эффективнее других исправлял недоделки.
Голосовать можно только за одного кандидата.

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Автор: 15.12.2020
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