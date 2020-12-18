По итогам голосования будет выбрана одна кандидатура — тот, у кого следует забрать «Поганую метлу» за решение проблемы, которая попала в акцию. На следующей неделе начнется голосование за проблему, которую в 2020 г. так и не решили.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 декабря — «ПИК». В прошлом году акция газеты «ПИК» «Поганая метла» помогла решить почти 30% проблем благоустройства города. В связи с этим действие акции мы решили продолжить и в этом году.

Каждую неделю с февраля 2020 г. мы получали от читателей подсказки и вручали «Поганую метлу» авторам неприглядных деяний на улицах нашего родного любимого Каменска. За год таких набралось ровно 50.

Многие из проблем нашли свое решение, а другие зависли.

В связи с этим мы запускаем два голосования.

Сегодня предлагаем выбрать победителя акции под знаком «плюс» — того, кто быстрее и эффективнее других исправлял недоделки.

Голосовать можно только за одного кандидата.