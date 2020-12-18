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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

К Новому году юные россияне до семи лет получат президентские деньги

Фото: rbc.ru

власть

К Новому году юные россияне до семи лет получат президентские деньги

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Опубликовано

Семьям с детьми выплатят по 5000 рублей на каждого ребенка до семи лет.

МОСКВА, 18 декабря – «ПИК». Указ о детской единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей президент В. Путин подписал после ежегодной пресс-конференции, в ходе которой анонсировал эту новость. Об этом сообщает «РИА новости». Выплата рассчитана на каждого ребенка. Ее получат все семьи, где есть дети до семи лет включительно. Деньги автоматически переведут по реквизитам того счета, который указан в поданных ранее заявлениях для следующих выплат — ежемесячной до трех лет и единовременной от трех до шестнадцати лет.
Если счет, на который поступали детские выплаты, был закрыт, необходимо будет заполнить на портале Госуслуг заявление об изменении реквизитов, и тогда деньги поступят на новый счет.
Подробную информацию также можно найти на сайте.
Согласно президентскому указу, родители, которые не получали перечисленные выше социальные выплаты, могут обратиться за назначением новогодней выплаты в Пенсионный фонд вплоть до 1 апреля 2021 года.

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