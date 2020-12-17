Главный редактор газеты «Наше время» Вера Южанская спросила президента о причинах взлетевших цен на продукты питания.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 декабря — «ПИК». Главный редактор «НВ» и председатель Союза журналистов В. Южанская задала один из самых болезненных на сегодня вопросов для всех россиян.

— Ростовская область радовалась рекордному урожаю, но цены на продукты удивляют. Логически объяснить это невозможно. Почему?

Журналист предположила: возможно, влияние на рост цен оказывает серьезная зависимость аграрного сектора России от импорта.

Президент В. Путин зависимость от зарубежных технологий не отрицал, однако прямого влияния этого факта на подорожание стоимости продуктов для населения не увидел.

— При чем тут цены? Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке, где выросли цены — сразу повезли на экспорт, а внутренние цены начали подтаскивать к общемировым, — сказал президент.

Такое поведение российских экспортеров он осудил. И подчеркнул: на достойный уровень производства аграрии поднялись благодаря государственным субсидиям.

— На эту тему с коллегами у нас был уже жесткий разговор. Этот перекос будет поправлен в самое ближайшее время. Главное, чтобы не нанесли существенного урона самим производителям административными мерами, а отрегулировали этот вопрос по рыночным принципам.