Два действующих и развивающихся предприятия – резидента Территории опережающего развития «Донецк» заключили соглашения о сотрудничестве с правительством Ростовской области 16 декабря. Это ООО «Аль Пако» и ООО «Агрофирма «Донецкая Долина».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 декабря – «ПИК». Так, стороны договорились о создании на территории ТОСЭР производства детских развивающих настольных игр, головоломок, книг-игрушек компанией «Аль Пако». Планируемый объем инвестиций в реализацию нового инвестпроекта — 346,9 млн рублей. Компания является резидентом ТОСЭР с 2019 г., выпуская 200 тысяч единиц полиграфической продукции в месяц. Она намерена расширять производственные площади, приобретать новое оборудование и создавать рабочие места. До 2024 г. выпуск продукции планируют увеличить вдвое и создать 410 рабочих мест.

Агрофирма «Донецкая долина» на площади 52 га создает питомник плодовых деревьев и интенсивный сад черешни. Общий объем инвестиций составит 328,9 млн рублей. Завершение проекта также намечено в 2024 г., всего будет создано 239 рабочих мест. Агрофирма – резидент ТОСЭР с 2018 г. Пока освоенные площади занимают 20 га — маточники, питомник и сады плодовых деревьев.