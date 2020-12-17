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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пьяная драка за даму в Донецке обернулась смертью обидчика

происшествия

Пьяная драка за даму в Донецке обернулась смертью обидчика

Елена Жукова
Опубликовано

Трагедия произошла в июле этого года во время застолья в частном домовладении. В результате драки умер 48-летний мужчина. Дело обвиняемого в его гибели недавно направлено в суд.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 декабря  – «ПИК». Как сообщили в Следственном отделе по г. Донецк  СУ СК РФ по Ростовской области,  завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) в отношении 52-летнего дончанина.

Следствием было установлено, что компания повздорила в ходе застолья. Обвиняемый заступился за свою сожительницу, о которой нелестно высказался потерпевший. Он несколько раз ударил обидчика по телу и по голове, от чего тот скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый признал вину, его заключили под стражу.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

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Автор: 15.12.2020
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