17 декабря во время прямого эфира президенту Владимиру Путину был задан вопрос про рост цен в Ростовской области, а также про беспредел, который творится в городе Батайске в отношении редактора газеты «Вперед».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 декабря — «ПИК». Вопрос задала главный редактор областного издания «Наше время», председатель Союза журналистов Ростовской области Вера Южанская.

— Вопрос о маленьком городе в Батайске, в котором есть маленькая газета «Вперед», которая вошла в десятку лучших в России. Газета настоящая, критичная, горожан защищает. Редактор Елена Пивоварова была редактором года. Мы все у нее учились.

В начале ноября хозяин газеты — Комитет по управлению имуществом — увольняет ее без объяснения причин. Потом когда народ возмутился, начали изобретать причину: уже без редактора отправили в газету проверку, нагрянули силовики. Изъяли документы, писали жесткие диски. А параллельно с этим включаются специальные средства массовой информации, которые начали поливать ее грязью, и она из человека, который 23 года проработал и получал только награды, превратился в мерзавца, жулика, бандита.

Вопрос: Владимир Владимирович, как вы прогнозируете окончание этой истории? Вот сейчас, многие редакторы маленьких муниципальных СМИ, увидев, как редактора закатывают в асфальт, спрячутся и скажут: ребята, сидим молча, ничего никому не говорим, не занимаемся никакой журналистикой — иначе голову оторвут, как Пивоваровой.

Или все-таки будет какой-то другой вариант решения проблемы? Ведь без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим.

— Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу, — ответил В. Путин.