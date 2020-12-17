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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Одиннадцатая» снесла шлагбаум в каменской ЦГБ

происшествия

«Одиннадцатая» снесла шлагбаум в каменской ЦГБ

«Одиннадцатая» снесла шлагбаум в каменской ЦГБ

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Водителю уже вынесли приговор, суд состоялся на следующий день после происшествия.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 декабря — «ПИК». 16 декабря около семи вечера автомобиль, в котором находились лица цыганской внешности (как сообщают очевидцы), протаранил шлагбаум около санпропускника городской больницы.

— Я сразу приехал на место происшествия, — комментирует ситуацию главный врач ЦГБ Александра Некрасов. — Водитель «одиннадцатой» пытался объяснить, что женщине, находившейся в машине, нужна была врачебная помощь: мол, поэтому они очень спешили попасть в больницу. Эту женщину тут же осмотрели, в медицинской помощи, как выяснилось, она не нуждалась.

По информации государственного инспектора БДД Кирилла Глазкова, водитель (1991 г.р.) не справился с управлением и совершил наезд на шлагбаум.

Уже на следующий день, 17 декабря, суд в его отношении вынес решение:  административный арест на 10 суток. Заметим, мужчина, находившийся за рулем «одиннадцатой», не имел водительского удостоверения, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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Автор: 15.12.2020
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