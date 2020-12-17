Арбитражный суд Ростовской области 15 декабря вынес решение о признании старейшего донецкого градообразующего предприятия, которое давно находится в частных руках, несостоятельным.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 декабря – «ПИК». На заводе введено конкурсное производство до 8 июня 2021 г. По решению суда конкурсным управляющим утвержден Айрат Габдулвагапов из числа членов Союза арбитражных управляющих «Созидание». По результатам процедуры конкурсного производства управляющий отчитается 8 июня.