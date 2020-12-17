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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Экскаваторный завод «Донэкс» признан банкротом

бизнес

Экскаваторный завод «Донэкс» признан банкротом

Елена Жукова
Опубликовано

Арбитражный суд Ростовской области 15 декабря вынес решение о признании старейшего донецкого градообразующего предприятия, которое давно находится в частных руках, несостоятельным. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 декабря  – «ПИК».  На заводе введено конкурсное производство до 8 июня 2021 г. По решению суда конкурсным управляющим утвержден Айрат Габдулвагапов из числа членов Союза арбитражных управляющих «Созидание». По результатам процедуры конкурсного производства управляющий отчитается 8 июня.

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Автор: 15.12.2020
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