Утром 16 декабря подрядчик ООО «Компас 1» провел обработку песко-соляной смесью перекрестков, а также спусков и подъемов на виадуке и нескольких улицах. Однако снег успели вычистить не везде.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 декабря — «ПИК». По информации и.о. директора ООО «Компас» Олега Чеченева, уже ранним утром техника «Компаса 1» и МУП «ЖРЭУ» вышла на расчистку дорог. Однако из-за обильного снегопада и интенсивного движения транспорта к 8.00 на дорогах образовалась снежная каша.

Грейдеры и КДМ опять объезжают город. Все дороги вычистим, — заверил О. Чеченев.