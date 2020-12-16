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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске последствия снегопада расчищают с раннего утра

ЖКХ

В Каменске последствия снегопада расчищают с раннего утра

Виктория Костовская
Опубликовано

Утром 16 декабря подрядчик ООО «Компас 1» провел обработку песко-соляной смесью перекрестков, а также спусков и подъемов на виадуке и нескольких улицах. Однако снег успели вычистить не везде.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 декабря — «ПИК». По информации и.о. директора ООО «Компас» Олега Чеченева, уже ранним утром техника «Компаса 1» и МУП «ЖРЭУ» вышла на расчистку дорог. Однако из-за обильного снегопада и интенсивного движения транспорта к 8.00 на дорогах образовалась снежная каша.

Грейдеры и КДМ опять объезжают город. Все дороги вычистим, — заверил О. Чеченев.

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Автор: 15.12.2020
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