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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Лада» влетела под мусоровоз в Донецке

Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

происшествия

«Лада» влетела под мусоровоз в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

В ДТП на ул. Королева, по счастью, никто не пострадал. Прошедший обильный снегопад и скользкая дорога сыграли в нем не последнюю роль – водителям рекомендуют усилить бдительность. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 декабря  – «ПИК». Как сообщили в ГИБДД Донецка, авария произошла около 13.45 на пересечении пр. Ленина и ул. Королева. Мусоровоз ООО «Чистый город» стоял у обочины проезжей части. В этом время водитель «Лады Приоры» поворачивал на ул. Королева и не справился с управлением. Машину занесло на скользкой дороге, она ударила мусоровоз. 

Легковушка получила повреждения, водитель не пострадал.

Госавтоинспекторы напоминают дончанам о внимательности на зимней дороге и строгом соблюдении правил дорожного движения.

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Автор: 15.12.2020
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