В ДТП на ул. Королева, по счастью, никто не пострадал. Прошедший обильный снегопад и скользкая дорога сыграли в нем не последнюю роль – водителям рекомендуют усилить бдительность.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 декабря – «ПИК». Как сообщили в ГИБДД Донецка, авария произошла около 13.45 на пересечении пр. Ленина и ул. Королева. Мусоровоз ООО «Чистый город» стоял у обочины проезжей части. В этом время водитель «Лады Приоры» поворачивал на ул. Королева и не справился с управлением. Машину занесло на скользкой дороге, она ударила мусоровоз.

Легковушка получила повреждения, водитель не пострадал.

Госавтоинспекторы напоминают дончанам о внимательности на зимней дороге и строгом соблюдении правил дорожного движения.