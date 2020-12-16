16 декабря автопарк ЦГБ пополнился четырьмя новыми автомобилями LADA Largus для участковых врачей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 декабря – «ПИК». После оформления необходимой документации и регистрационных знаков автомобили будут перевозить медиков ЦГБ, ГП № 1 и ГБ № 1. Об этом «ПИКу» сообщил главный врач ЦГБ Александр Некрасов.

Напомним, приобретение новых машин стало возможным благодаря голосованию жителей Ростовской области, включая каменчан, в областном проекте «Народный совет».