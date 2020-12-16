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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск получил новенькие «Лады» для участковых

здоровье

Каменск получил новенькие «Лады» для участковых

Фото пресс-службы администрации города.

Каменск получил новенькие «Лады» для участковых

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Опубликовано

16 декабря автопарк ЦГБ пополнился четырьмя новыми автомобилями LADA Largus для участковых врачей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 декабря – «ПИК». После оформления необходимой документации и регистрационных знаков автомобили будут перевозить медиков ЦГБ, ГП № 1 и ГБ № 1. Об этом «ПИКу» сообщил главный врач ЦГБ Александр Некрасов

Напомним, приобретение новых машин стало возможным благодаря голосованию жителей Ростовской области, включая каменчан, в областном проекте «Народный совет». 

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Автор: 15.12.2020
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