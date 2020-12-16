Дошкольное учреждение на 120 мест начали строить близ дома № 51б на ул. Пивоварова еще в августе 2020 г.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 декабря — «ПИК». По состоянию на начало декабря большую часть работ строительная компания ООО «Дон Строй» уже выполнила: произведен монтаж временных зданий и сооружений, завершен монтаж фундамента будущего здания, подведены вода и канализация. Строители начали сооружать перекрытия подвала. На выполнение этих работ потрачено 15 млн руб. (общая стоимость работ — 106 млн 990 тыс. руб.).

Согласно проекту, новый детский сад будет рассчитан на 120 мест — две ясельных группы для малышей от 1,5 до 3 лет и четыре группы — от 3 до 7 лет.

Отметим, в начале августа, когда рабочие только начали сооружать забор, эта стройплощадка доставила местным жителям немало хлопот. Дело в том, что на территории будущего детского сада оказались контейнерная площадка, которой пользовались четыре многоквартирных дома, и тропинка — она нужна была жильцам домов на ул. Народной. Строители пошли навстречу жителям — они перенесли контейнерную площадку в другое место и частично восстановили старую дорожку, но сделали и ступеньки на ней.

К слову, сдача готового объекта запланирована на конец 2021 года.