На эту должность назначен Михаил Солоницын, ранее занимавший пост главы администрации города Зверева.

Ростовская область, 15 декабря — «ПИК». М. Солоницын — уроженец Новошахтинска. Имеет высшее техническое образование, окончил НПИ по специальности «Технология машиностроения». Имеет богатый трудовой опыт в сфере строительства и энергетики.

В 2009 году М. Солоницын был назначен замглавы администрации Новошахтинска по ЖКХ и транспорту, а в феврале 2018-го — главой администрации Зверева.

Напомним, предыдущий министр ЖКХ Андрей Майер уволился 16 марта. После этого министерские обязанности исполнял его заместитель — Михаил Полухин.