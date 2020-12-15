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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области назначили нового министра ЖКХ

Михаил Солоницин в центре. Фото: пресс-служба администрации Зверева.

ЖКХ

В Ростовской области назначили нового министра ЖКХ

Виктория Костовская
Опубликовано

На эту должность назначен Михаил Солоницын, ранее занимавший пост главы администрации города Зверева.

Ростовская область, 15 декабря — «ПИК». М. Солоницын — уроженец Новошахтинска. Имеет высшее техническое образование, окончил НПИ по специальности «Технология машиностроения». Имеет богатый трудовой опыт в сфере строительства и энергетики.

В 2009 году М. Солоницын был назначен замглавы администрации Новошахтинска по ЖКХ и транспорту, а в феврале 2018-го — главой администрации Зверева.

Напомним, предыдущий министр ЖКХ Андрей Майер уволился 16 марта. После этого министерские обязанности исполнял его заместитель — Михаил Полухин.

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Автор: 15.12.2020
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