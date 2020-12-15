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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростове начинается вакцинация от COVID-19

здоровье

В Ростове начинается вакцинация от COVID-19

В Каменск вакцина не поступала
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Опубликовано

15 декабря в областную столицу прибыли 500 первых доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 декабря – «ПИК». Первый этап вакцинации пройдет сегодня-завтра. Второй – через 21 день. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на своей странице в Instagram. 

В первую очередь прививки будут сделаны работникам ковидных госпиталей и поликлиник. В Каменске составляются списки тех, кто войдет в первую очередь вакцинирования. По состоянию на 15 декабря вакцина в город не поступала. 

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Автор: 15.12.2020
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