Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе началась расчистка одной из малых рек

Фото предоставлено Геннадием Пискуновым.

oбщество

В Каменском районе началась расчистка одной из малых рек

Виктория Костовская
Опубликовано

9 декабря предприниматель Геннадий Пискунов начал расчистку русла реки Малый Калитвенец в районе х. Самбурова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 декабря — «ПИК». Свое решение Г. Пискунов прокомментировал так:

Реку обязательно надо чистить, чтобы дать возможность родникам наполнять ее. За последние десятилетия река сильно заилилась. В районе хутора Груцинова, где я вырос, ее почти не осталось — так… отдельные ручейки.

Всего планируется расчистить от мусора и опавших деревьев 1,2 км реки. Работы будут завершены к концу этой недели.
Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 16 декабря.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике oбщество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 декабря
Автор: 15.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Реаниматолог ростовской больницы, где умерли 13 пациентов, рассказал правду

бизнес

Мецената и создателя парка «Лога» Сергея Кушнаренко наградили

ЖКХ

На обновленном пр. Ленина в Донецке испытывают фонари

происшествия

«Четверка» снесла знак «Пешеходный переход» в центре города

происшествия

«Запорожец» с начинкой задержали на МАПП «Донецк»
Реклама
Вверх