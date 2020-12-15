9 декабря предприниматель Геннадий Пискунов начал расчистку русла реки Малый Калитвенец в районе х. Самбурова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 декабря — «ПИК». Свое решение Г. Пискунов прокомментировал так:

Реку обязательно надо чистить, чтобы дать возможность родникам наполнять ее. За последние десятилетия река сильно заилилась. В районе хутора Груцинова, где я вырос, ее почти не осталось — так… отдельные ручейки.

Всего планируется расчистить от мусора и опавших деревьев 1,2 км реки. Работы будут завершены к концу этой недели.

Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 16 декабря.