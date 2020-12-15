Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Украинца с полными карманами валюты задержали на МАПП «Донецк»

происшествия

Украинца с полными карманами валюты задержали на МАПП «Донецк»

Елена Жукова
Опубликовано

У пассажира «Фольксвагена Пассат», который со стороны Украины следовал в Россию через пункт пропуска в Донецке, обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 декабря  – «ПИК».  Во время таможенного контроля у мужчины во внутренних карманах куртки, а также в сумке нашли доллары США, евро, рубли и гривны. Общая сумма денег в пересчете составила более 18 000 долларов США. Таможенную декларацию наличных денежных средств  гражданин Украины не подавал.

По закону при единовременном ввозе/вывозе наличных денег на общую сумму более 10 тысяч долларов США (в эквиваленте) они подлежат декларированию. 

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 декабря
Автор: 15.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Реаниматолог ростовской больницы, где умерли 13 пациентов, рассказал правду

бизнес

Мецената и создателя парка «Лога» Сергея Кушнаренко наградили

ЖКХ

На обновленном пр. Ленина в Донецке испытывают фонари

происшествия

«Четверка» снесла знак «Пешеходный переход» в центре города

происшествия

«Запорожец» с начинкой задержали на МАПП «Донецк»
Реклама
Вверх