У пассажира «Фольксвагена Пассат», который со стороны Украины следовал в Россию через пункт пропуска в Донецке, обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 декабря – «ПИК». Во время таможенного контроля у мужчины во внутренних карманах куртки, а также в сумке нашли доллары США, евро, рубли и гривны. Общая сумма денег в пересчете составила более 18 000 долларов США. Таможенную декларацию наличных денежных средств гражданин Украины не подавал.

По закону при единовременном ввозе/вывозе наличных денег на общую сумму более 10 тысяч долларов США (в эквиваленте) они подлежат декларированию.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ.