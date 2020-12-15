анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 декабря
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 51-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Турник на соплях. Прямо с турника каменский студент угодил в травматологию. Перекладина улетела с тренажера вместе с парнем в парке Гагарина, благоустроенном в прошлом году за 43 миллиона рублей »2-3
- Послушали бюджет, прослезились. Впервые предъявлен публике проект финансовой жизни Каменска на три года. Чего ждать? »4-5
- В Каменске снимают триллер. Ужастик от каменских кинематографистов уже набрал около 20 тысяч просмотров »12-13
- Что надеть под елочку. Встречаем Новый год в цветах хозяина 2021 года — Белого Металлического Быка. Может, напугаем коронавирус? »33
- Каменску обещают деньги на «Прогресс». Город не может отремонтировать историческое здание гимназии № 12, пока не закончит строить лиховской водовод и детский сад. Зато на горизонте опять замаячил стадион «Прогресс». »5
- Тут зубы лечат, а не заговаривают. Ограничения то вводились, то отменялись… Пациенты запутались: в городской стоматологии принимают сегодня в плановом порядке или только тех, кому требуется неотложная помощь? Да и на прием из-за коронавируса идти страшновато… Сомнения и страхи наших читателей развеяла и.о. главного врача стоматологической поликлиники Наталья Чайка. »8
- Новые «низзя» для дома или купорку из подвалов придется выносить. В будущем году у жильцов многоквартирных домов появится новая головная боль: куда девать старые вещи и банки. Подвалы придется освободить. »19
- Елки-палки, какую ж выбрать? Главная новогодняя красавица уже в продаже, народ раскупает елки как горячие пирожки. Погонный метр крымской сосны в Каменске стоит в среднем 470 руб. Но смотрите, чтобы вас не обманули, а то подсунут европейскую… »21