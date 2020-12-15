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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Больше месяца маршрутка № 8а не ходит до телевышки

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Больше месяца маршрутка № 8а не ходит до телевышки

Виктория Костовская
Опубликовано

Жители ул. Ретрансляторной, 1, большинство из которых пожилые, вынуждены ежедневно преодолевать почти километр по степи до ближайшей остановки автобуса в пер. Полевом.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 декабря — «ПИК». Как пояснил «ПИКу» директор ОАО «Каменское ПАТП» Геннадий Ермольченко, маршрутки не ходят до телевышки из-за разбитой дороги, и даже разовая поездка по ухабам может обернуться дорогостоящим ремонтом транспорта.

— Мы готовы восстановить движение маршрутки до телевышки только после того, как дорогу прогрейдируют. Следов от предыдущих летних работ по выравниванию дороги уже не видно, — отметил Г. Ермольченко.

Скорее всего, ждать маршрутку № 8а местным жителям придется еще как минимум неделю. По информации директора каменского департамента ЖКХ Николая Кудимова, грейдировать дорогу планируют лишь к концу декабря 2020 года.

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Автор: 15.12.2020
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