С 14 декабря больничный лист можно получить дистанционно, а больничный по уходу за детьми по срокам не ограничивается.

МОСКВА, 14 декабря – «ПИК». С 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничных (текст приказа Минздрава — на интернет-портале правовой информации).

Новые правила введены, чтобы упростить процесс выдачи больничных в период пандемии. Теперь наряду с бумажным больничным можно оформить электронный. При этом для получения листа в бумажном виде необходим документ, удостоверяющий личность, а для получения его в электронном виде также потребуется СНИЛС.

Кроме того, электронный больничный лист может быть продолжением бумажного и наоборот. Совместители, имеющие двух работодателей, теперь имеют возможность отправить одному из них номер электронного листка нетрудоспособности, а не получать больничный дважды. Оформить электронный больничный лист с 14 декабря можно при удаленной консультации врача с применением телемедицинских технологий. Лечиться отправят, если врач диагностировал заболевание, представляющее опасность для окружающих.

Изменения появились и в правилах оформления больничного листа по уходу за ребенком. Теперь взрослому по уходу за ребенком от 7 до 15 лет предоставляется больничный на весь период болезни ребенка, независимо от того, осуществляется лечение дома или в медицинском учреждении. Раньше отпуск по уходу предоставлялся только на семь дней.



