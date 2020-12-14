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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России введен новый порядок оформления больничных

здоровье

В России введен новый порядок оформления больничных

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Опубликовано

С 14 декабря больничный лист можно получить дистанционно, а больничный по уходу за детьми по срокам не ограничивается.

МОСКВА, 14 декабря – «ПИК». С 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничных (текст приказа Минздрава — на интернет-портале правовой информации). 

Новые правила введены, чтобы упростить процесс выдачи больничных в период пандемии. Теперь наряду с бумажным больничным можно оформить электронный. При этом для получения листа в бумажном виде необходим документ, удостоверяющий личность, а для получения его в электронном виде также потребуется СНИЛС. 

Кроме того, электронный больничный лист может быть продолжением бумажного и наоборот. Совместители, имеющие двух работодателей, теперь имеют возможность отправить одному из них номер электронного листка нетрудоспособности, а не получать больничный дважды. Оформить электронный больничный лист с 14 декабря можно при удаленной консультации врача с применением телемедицинских технологий. Лечиться отправят, если врач диагностировал заболевание, представляющее опасность для окружающих.
Изменения появились и в правилах оформления больничного листа по уходу за ребенком. Теперь взрослому по уходу за ребенком от 7 до 15 лет предоставляется больничный на весь период болезни ребенка, независимо от того, осуществляется лечение дома или в медицинском учреждении. Раньше отпуск по уходу предоставлялся только на семь дней.

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Автор: 08.12.2020
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