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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске на набережной построили пирамиду из клеенки

oбщество

В Каменске на набережной построили пирамиду из клеенки

В Каменске на набережной построили пирамиду из клеенки

Виктория Костовская
Опубликовано

На данный момент рабочие из ООО «Гранит 2002» проводят облицовку гранитными плитами будущего памятного знака «Каменск-Шахтинский — город воинской доблести».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 декабря — «ПИК». Эти работы следует проводить при плюсовой температуре. Именно чтобы создать положенные условия, рабочие накрыли бетонную конструкцию клеенчатым каркасом и включили там тепловую пушку.
Облицовка памятника гранитом должна завершиться до конца декабря.

Напомним, 25 апреля 2020 г. Указом губернатора Ростовской области В. Голубева Каменску-Шахтинскому было присвоено звание «Город воинской доблести». В связи с этим было решено установить на городской набережной памятный знак. Все работы оплачивает Союз работодателей Каменска.
Торжественное открытие памятного знака состоится до мая 2021 г. Накануне этого события конструкция светового фонтана, расположенного рядом, будет демонтирована.

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Автор: 08.12.2020
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