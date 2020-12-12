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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Освященный епископом купол подняли на часовню в Донецке

Фото: Елена Жукова, «ПИК».

религия

Освященный епископом купол подняли на часовню в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

Несмотря на ветреную погоду, на центральном кладбище города, где строится Димитриевская часовня, сегодня освятили купол и крест. Чин освящения провел епископ Шахтинский и Миллеровский Симон. После освящения купол установили на часовню.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 декабря – «ПИК». На молебне присутствовал один из двух донецких предпринимателей, на чьи средства строится объект, — Автандил Бенделиани. Второй жертвователь — Дмитрий Федотов.
Владыка прибыл в Донецк около 10.00, в сопровождении благочинного приходов Донецкого округа иерея Владимира Татаркина осмотрел здание снаружи. Чин освящения из-за погоды пришлось перенести внутрь помещения, где разместили накупольный крест. Владыка провел службу, окропил крест и стены часовни внутри, затем освятил стоящий на улице купол.
По окончании молитвы епископ Симон поздравил и благословил прихожан, произнес короткую проповедь, пообщался с дончанами и Автандилом Бенделиани.
После церемонии владыка отбыл, а рабочие принялись за подготовку к водружению купола на здание. Подогнали кран, зацепили «луковицу» с барабаном-основанием и водрузили на часовню.
Затем на купол установили крест.
Далее предстоит завершение внутренней отделки помещения, где уже установлен киот с иконой святой Матроны, подсвечники для свечей прихожан. На стенах планируют расположить иконы и тексты молитв, весной провести благоустройство территории.

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Автор: 08.12.2020
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